إسماعيل شاكر رئيساً للجنة إدارة الاتحاد المصرى للفروسية

أصدرت اللجنة الأوليمبية المصرية قراراً بتشكيل لجنة لإدارة شئون الاتحاد المصرى للفروسية، وفقاً لأحكام اللائحة المالية الموحدة 159 لسنة 2017، برئاسة الفارس الدولى السابق الدكتور إسماعيل محمد شاكر أستاذ الهندسة بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة نادى الفروسية ليكون قائماً بأعمال المدير التنفيذى ومجدى رشدى قائم بأعمال المدير المالى.

وجاء فى حيثيات قرار اللجنة الأوليمبية إنها كانت حريصة على تشكيل اللجنة من المنتمين لرياضة الفروسية.

ومن المقرر أن يتم خلال الأيام المقبلة استكمال تشكيل اللجنة التى ستقوم بتسيير شئون الاتحاد المصرى للفروسية لحين انتخاب مجلس جديد فى أقرب جمعية عمومية.