السوبر المصري| مدرب فيوتشر: الأهلي لديه أفضل لاعبين بمصر.. وهدفنا الفوز بالمباراة

أكد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، صعوبة مواجهة الأهلي غدا في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: مباراة الأهلي صعبة، نواجه فريقا كان يخوض مباريات في كأس العالم للأندية منذ أيام، فريق لديه أفضل اللاعبين في مصر، نحترمهم كثيراً ولكن نؤمن أننا نستطيع مواجهتهم.

وبسؤاله عن طريقة اللعب الدفاعية قال: لا نعتمد اللعب بطريقة معينة، في حالة امتلاكنا للكرة نهاجم، والعكس، لدينا استراتيجية سوف نعتمد عليها أمام الأهلي.

وعن الإصابات التي يعاني منها الفريق قال: أحاول إيجاد حلول ولا أبحث عن المشكلات، المتاحين سوف نعتمد عليهم في المباراة.

وأكد أنه يعرف حجم الأهلي جيدا، والمباراة لن تكن سهلة، ولكن مودرن فيوتشر يسعى لتحقيق الفوز.

وتحدث عن محمود جنش حارس الفريق، مشيرا إلى أنه من أفضل اللاعبين الذي قام بتدريبهم خلال مشواره.