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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 14 حالة تعد على أراضٍ زراعية وبناء مخالف بالإسكندرية

تعد على أراضي زراعية
تعد على أراضي زراعية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع ضباط مديرية الأمن، حملات مكثفة لإيقاف والتصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أعمال البناء المخالف وفرض سيادة القانون.

وقامت إدارة رصد المتغيرات المكانية بحي أول المنتزة، برصد 9 حالات تعد وبناء على أراض زراعية "بحوض التوفيقية وحوض صبحي البحيري" بالظهير الريفي للحي بمساحة 650 مترًا.


كما تم إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص بمناطق "الفلكي وسيدي بشر وشارع مسجد السلام" والتحفظ على مواد ومعدات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما نفذ مركز ومدينة برج العرب إزالة فورية لأسوار مخالفة على مساحة ٤٠٠م٢ بشارع السكة الحديد، وسور على مساحة ٢٠٠ م٢ بشارع عشرين بقرية بهيج.

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