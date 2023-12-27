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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

العثور على مستعمرة تحت الماء بأستراليا عمرها أكثر من 18 ألف عام

مستعمرة
مستعمرة

كشف أثري غامض حيث عثر علماء آثار على مستعمرة كانت مأهولة بالسكان في أستراليا والتي اختفت منذ أكثر من ١٨ الف عام بعد أن عاش فيها مئات الآلاف من البشر قديما.

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واكتشف العلماء، حسب ما ذكرته مواقع إعلامية محلية، قطعًا أثرية وعلامات مختلفة للحياة البشرية على الجرف الشمالي الغربي لأستراليا، الواقع قبالة ساحل المنطقة الشمالية من كيمبرلي على مساحة أرضية تتصل بغينيا الجديدة، وفقًا لدراسة في مجلة Quaternary Science Review.


ويذكر أنه منذ نحو 18 ألف سنة، كانت أستراليا الكبرى وتسمانيا وغينيا الجديدة تتمتع بكتلة أرضية أكبر بكثير، لتشكل القارة القديمة المعروفة باسم -ساهول-.
ويأمل الباحثون أن يدعو هذا الاكتشاف إلى إجراء تحقيق أعمق، ما قد يكشف المزيد عن تضاريس الأرض المتغيرة

آثار مستعمرة

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