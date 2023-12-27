منتخب اليابان يفقد جناحه في نهائيات كأس اسيا

أصبح الياباني كاورو ميتوما جناح برايتون أند هوف ألبيون الإنجليزي مهدداً بالغياب عن نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في قطر الشهر المقبل بسبب إصابته في الكاحل.

وقال روبرتو دي تسيربي، مدرب برايتون اليوم الأربعاء إن ميتوما البالغ من العمر 26 عاماً سيغيب لفترة تتراوح بين «أربعة وستة أسابيع» بعد إصابته في وقت متأخر خلال التعادل مع كريستال بالاس 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصيب ميتوما، أبرز لاعبي اليابان حالياً، بعد التحام مع حارس بالاس دين هندرسون وغادر الملعب متكئاً على عكازين.

وتقام منافسات كأس آسيا بين 12 يناير و10 فبراير 2024 وتتطلع اليابان لتعزيز رقمها القياسي بتحقيق اللقب للمرة الخامسة وتعويض خسارة نهائي النسخة الماضية أمام قطر في 2019.

وأبلغ دي تسيربي الصحافيين قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الخميس: «في مباراة الخميس لدينا أكثر أو أقل من 10 مصابين، كاورو لا يمكنه البدء، يحتاج أربعة أو خمسة أو ستة أسابيع للتعافي».

ورداً على سؤال حول إمكانية لحاقه بكأس آسيا قال المدرب الإيطالي: «لا أعتقد ذلك».