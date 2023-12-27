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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

15 مليار يورو.. الكشف عن ميزانية السوبر ليج الأوروبي

السوبر ليج
السوبر ليج

كشف تقرير صحفي، اليوم الأربعاء، عن الميزانية الضخمة التي ستنطلق من خلالها منافسات بطولة السوبر ليج.

وفاز ريال مدريد وبرشلونة بالمعركة القضائية أمام الفيفا واليويفا، الخميس الماضي، وبات من حق الناديين، الدعوة لبطولة جديدة دون التعرض لعقوبات.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن النسخة الأولى من السوبر ليج، ستنطلق في سبتمبر 2025، بدعم من صناديق استثمار أمريكية وأوروبية.

وأشارت إلى أن البطولة ستبدأ بميزانية باهظة تبلغ 15 مليار يورو في أول 3 نسخ، مع تخصيص 5 مليارات يورو لكل نسخة من السوبر ليج.

وأوضحت "سيتم تخصيص 4 مليارات يورو بالإضافة إلى 600 مليون لتوزيعها على الأندية المشاركة، مقابل ذهاب 400 مليون إلى صندوق التضامن، الذي يشمل ملاعب التدريب وكرة القدم للهواة والأندية التي لم تشارك في السوبر ليج".

وذكرت أن المباريات ستبث مجانا في السوبر ليج على منصة Unify، مع توفير خدمات مدفوعة إذا أراد بعض المشاهدين، تجنب الإعلانات أو مشاهدة المباريات من كاميرات خاصة أو الحصول على محتوى حصري.

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