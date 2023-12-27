إحالة شقيقين ببني سويف الى محكمة الجنايات لاتجارهما في المواد المخدرة

أحال المستشار خالد المتناوى، المحامى العام الأول لنيابات بنى سويف، شقيقين محبوسين، بحوزتهما 48 كيسا بلاستيكيا من الحشيش وسلاحين نارين، و11 طلقة، ومبلغ مالى، وهواتف محمولة، إلى محكمة جنايات بنى سويف لتحديد جلسة عاجلة لهما للاتجار في المواد المخدرة في منطقتى العلالمة وبياض العرب بدائرة مركز بنى سويف.

كان المستشار هشام على سليمان، وكيل نيابة بنى سويف الكلية، استمع إلى أقوال رائدى الشرطة محمد عادل 32 سنة، وزميله عمر صلاح عبداللطيف 32 سنة، المفتشين بمنطقة شمال الصعيد بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، واللذان أكدا أنه نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر بشأن المتهمين (ج.إ.ع) 27 سنة، من قرية العلالمة، و(ي.إع) 42 سنة، أخبرتهما مصادرهما السرية بأن شقيقين يقومان بترويج المخدرات، في دائرة بنى سويف، وعلى الفور تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة وأبصرا الشقيقين أثناء نزولهما من سيارة أجرة توقفت على جانب الطريق في منطقة العلالمة ببنى سويف، وعلى الفور قامت القوة المرافقة بضبط المتهمين، وتبين أن بحوزتهما جوالا أسود بداخله 48 قطعة حشيش، ومعهما سلاحان ناريان وعدد طلقات 11 وهاتفى محمول ومبلغ مالى.

وأكد مفتش مباحث المخدرات في تحقيقات النيابة التي استمعت إلى أقوالهما، أن المتهمين اعترفا بإحرازهما وحيازتهما المخدرات بقصد الاتجار مقابل اقتسام الأرباح فيما بينهما والسلاحين النارين والطلقات للدفاع عن النفس، وتجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

ووجهت النيابة العامة ببنى سويف للشقيقين أنهما حازا وأحرزا بقصد الاتجار مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرزا بغير ترخيص سلاحين ناريين وطلقات تستخدم للسلاحين غير مصرح لهما بذلك.