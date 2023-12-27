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الرابطة الطبية الأوروبية: على الدول الغنية مساعدة نظيرتها الفقيرة لمواجهة الأوبئة

صدى البلد

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية، إن الدول الغنية لم تتمكن من حل مشاكل عالمية، وهي مساعدة الدول الفقيرة والحفاظ على البيئة ومكافحة الأوبئة ومكافحة الجوع والمياه غير النظيفة.

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وقال “عودة”، في مداخلة هاتفية على قناة “القاهرة الإخبارية”، "العالم لم يتعلم من درس جائحة كورونا، وخصوصا الدول الأوروبية والدول الغنية، ونحن نكرر أنه على الدول الغنية مساعدة الدول الفقيرة لمواجهة الأوبئة".

وأكد أن غالبية الأوبئة  تنتشر بسبب البيئة غير النظيفة، والمياه الملوثة، فهناك فيروسات مجمدة منذ القدم في الثلوج القطبية، وبعد ذوبانها بسبب التغير المناخي يعود الفيروس لينشط من جديد.

وأوضح أنه منذ عام 2010 ظهرت خمس فيروسات جديدة سببت أمراضا كبيرة، وكل ذلك بسبب الحروب وضعف المنظمات الصحية وتلوث البيئة.

 

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