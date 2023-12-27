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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جريزمان يفجر مفاجأة بشأن أتليتكو مدريد.. ويؤكد: أتطلع للعب في هذا الدوري

جريزمان
جريزمان

قال أنطوان جريزمان إن نادي أتليتكو مدريد الإسباني لكرة القدم سيكون آخر نادٍ يلعب له في أوروبا تقريباً بنسبة 100%.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن جريزمان البالغ من العمر 32 عاماً يقدم موسماً رائعاً في الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث سينهي العام وهو متصدر الهدافين برصيد 21 هدفاً والأكثر صناعة للأهداف برصيد 16 تمريرة حاسمة.

وقال إنه عادل الرقم القياسي كأكثر لاعب تسجيلا للأهداف لأتليتكو مدريد مطلع هذا الشهر، حيث سجل هدفه رقم 173، ليعادل رقم لويس أراجونيس، في المباراة التي تعادل فيها أتليتكو مع خيتافي 3-3.

وقال جريزمان، الذي كشف في وقت سابق أنه يريد توقيع عقد جديد مع أتليتكو، لصحيفة «آس» الإسبانية: «نعم، هذا ما قلته. أعلم أن النادي يسعى ليكون قادراً على إجراء محاولة، وسنتحدث عن هذا».

وأضاف: «بعيداً عن أوروبا، ما أريده لاحقاً هو اللعب في الدوري الأمريكي، دائماً ما كان يجذب أنظاري».

وأردف: «ولكن أتليتكو سيظل تقريباً بنسبة مائة في المائة آخر نادٍ سألعب له في أوروبا. إنه النادي الذي أريد البقاء به، حيث أبدو في أسعد حالاتي، وأشعر أنني في المنزل».

ونوه جريزمان بأنه علم مؤخراً أنه كان قريباً من رقم أراجونيس من حيث عدد الأهداف.

وأضاف: «لم أفكر في هذا الأمر. في الصيف، عندما اكتشفت أنني متأخر بفارق 16 هدفاً، ربما نعم بدأت التفكير في هذا الرقم».

وأصبح جريزمان سادس أغلى لاعب في التاريخ وقتما رحل عن أتليتكو مدريد للانضمام لبرشلونة مقابل 120 مليون يورو (132 مليون دولار) في عام 2019.

وقام أتليتكو بالتعاقد معه مرة أخرى بعقد يمتد حتى 2026 في أكتوبر 2022، حيث عاد في البداية بعقد إعارة لمدة عامين مع بداية موسم 2021 / 2022.

غريزمان أتليتكو

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