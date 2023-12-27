أمريكية.. طائرات حربية تخلق في أجواء بلدة الشحيل بريف دير الزور

ذكرت وسائل إعلام سورية أن الطيــران الأمريكـي الحربـي حلق فوق أجواء بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي ، وفتح جـدار الصوت .

كما حلق كذلك؛ في محيط القاعــدة الأمريكــية الغيــر شرعيــة بحقل العمر النفطي ، وصولاً إلى قرى وبلدات ريف دير الزور الشرقي .

فيما نفذت ثلاث طائرات حربية مشتركة لسلاح الجو السوري والروسي غارات جوية على تحركات و مخابئ تنظيم داعـ.ـش الإرهابـي في البادية الشرقية ، و تقضـ.ـي على أعداد منهم ، و تدمر عتاد و آليات ، و دراجات نارية يستقلونها أثناء تنفيذ العمليات الإرهابية على النقاط العسكرية .