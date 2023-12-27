الأزهر تهنئ طب البنين بـ ذهبية نهائي أقسام الصدر بالجامعات المصرية

قدم مجلس جامعة الأزهر اليوم في اجتماعه الشهري الذي عقد برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، التهنئة إلى كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية؛ بمناسبة التمثيل المشرف والأداء المتميز الذي قام به أطباء قسم الأمراض الصدرية بالكلية، وتقدمهم على زملائهم في أقسام الصدر بالجامعات المصرية، وحصولهم على المركز الأول والميدالية الذهبية خلال مشاركتهم في المؤتمر السنوي للجمعية المصرية للشعب الهوائية.

وأشاد مجلس جامعة الأزهر بهذا التمييز الذي رفع لواء جامعة الأزهر عالية خفاقة متقدمة على جميع كليات الطب بالجامعات المصرية، مما يعزز مكانة قطاع الطب في جامعة الأزهر على مستوى العالم.

من ناحية أخرى وجه الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، الشكر لمجلس الجامعة، مؤكدًا على أن أي إنجاز يتحقق في قطاع الطب يكون بدعم مباشر من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقدم الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، درع المؤتمر السنوي السابع لقسم جراحة العظام الذي عقد برئاسة الدكتور لبيب يسري رئيس القسم ورئيس المؤتمر،والدكتور فيصل زايد مدير وحدة الجودة بالكلية وسكرتير عام المؤتمر،إلى فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والى الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة.