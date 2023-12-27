عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة المنصورة يبحث توقيع بروتوكول مع كليات عراقية لتعزيز التعاون الأكاديمي

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر

بحث رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأربعاء، مع قنصل سفارة العراق بالقاهرة الدكتور حازم صدام السوداني ونائبه الدكتور ثامر عطب البركي، سبل التعاون الأكاديمي في المجالات العلمية والثقافية والبحثية، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الكليات بدولة العراق؛ لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.


وأكد خاطر - في بيان - عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر والعراق على مر التاريخ وحرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب العراقيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة بالمرحلتين (الجامعية الأولى - الدراسات العليا) وتقديم أفضل طرق التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين للجامعة في بلادهم.


من جانبه أكد وفد سفارة العراق، الاعتزاز بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها محلياً ودولياً وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، كما قام الوفد بزيارة لكلية الحقوق حيث تمت مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية، بالإضافة إلى زيارة كلية التجارة للاطمئنان على أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الرقابة الإدارية تضبط تشكيلا جديدا من الفاسدين بوزارة التموين| تفاصيل

4 صفقات جديدة للزمالك.. وكيل أحمد فتوح يعلن مفاجأة من العيار الثقيل

أسعار الذهب لجميع الأعيرة اليوم

تحذير من الأرصاد: 48 ساعة قاسية على مصر تبدأ اليوم

ذروة الأمطار اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان القاهرة و6 محافظات أخرى

في ذكرى رحيله| موعد كشف النقاب عن السر المخفي حول مكان دفن القذافي بعمق الصحراء.. تفاصيل

مافيش مبادي وقيم.. خالد الغندور يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب فتوح

ترشيحاتنا

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

المقاومة تنتصر .. خسائر جديدة في صفوف جيش الاحتلال

سيتراجع بالدبلوماسية أو الحرب.. وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يهدد حزب الله

بيان عاجل من إسرائيل بشأن الحرب وإطلاق سراح الرهائن في غزة

قنبلة نووية.. تحذيرات من قرار أمريكي كارثي بشأن أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تكاليف .. طريقة عمل كيكة البرتقال لأطفالك

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

بأقل تكاليف.. طريقة عمل بان كيك

فوائد خارقة لتناول اللفت | تعرف عليها

فيديو

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالأكاديمية والكليات العسكرية

كل ما تريد معرفته عن مشروع تخزين المنتجات الغذائية بـ1.5 مليار جنيه

كيف تسبب محمد صلاح في غرامة على مدربه يورجن كلوب؟|فيديوجراف

تعرضت لإغماء ودخلت المستشفى.. أسما إبراهيم تكشف تفاصيل مرضها وأسرار نجوم برنامجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ