رئيس جامعة المنصورة يبحث توقيع بروتوكول مع كليات عراقية لتعزيز التعاون الأكاديمي

بحث رئيس جامعة المنصورة الدكتور شريف خاطر، اليوم الأربعاء، مع قنصل سفارة العراق بالقاهرة الدكتور حازم صدام السوداني ونائبه الدكتور ثامر عطب البركي، سبل التعاون الأكاديمي في المجالات العلمية والثقافية والبحثية، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون مع عدد من الكليات بدولة العراق؛ لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.



وأكد خاطر - في بيان - عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر والعراق على مر التاريخ وحرص الجامعة على الاهتمام بالطلاب العراقيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة بالمرحلتين (الجامعية الأولى - الدراسات العليا) وتقديم أفضل طرق التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين للجامعة في بلادهم.



من جانبه أكد وفد سفارة العراق، الاعتزاز بمكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها محلياً ودولياً وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، كما قام الوفد بزيارة لكلية الحقوق حيث تمت مناقشة أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية، بالإضافة إلى زيارة كلية التجارة للاطمئنان على أحوال الطلاب العراقيين الدارسين بالكلية.