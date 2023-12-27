ميرسك تستأنف طريق البحر الأحمر رغم تهديدات الحوثيين

أعلنت شركة الشحن العملاقة ميرسك عن جدولة عشرات من سفن الحاويات للسفر عبر قناة السويس والبحر الأحمر في الأيام والأسابيع المقبلة، مما يشير إلى العودة إلى الطريق على الرغم من التهديد المستمر بهجمات جماعة الحوثي، وفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية.

في السابق، أوقفت شركات الشحن الكبرى، بما في ذلك شركتا الحاويات العملاقة ميرسك وهاباج لويد، استخدام طرق البحر الأحمر بسبب استهداف جماعة الحوثي المسلحة للسفن، مما أدى إلى تعطيل التجارة العالمية.

أعلن الحوثيون، عن عزمهم استهداف السفن المرتبطة أو المشغلة أو المملوكة أو التي ترفع العلم أو التي تسافر من وإلى إسرائيل ردًا على الصراع في غزة.

يشير قرار شركة ميرسك باستئناف السفر عبر البحر الأحمر إلى مستوى الثقة في فعالية قوة العمل البحرية الدولية بقيادة الولايات المتحدة والتي تم تشكيلها لمواجهة جماعة الحوثي. وتسلط هذه الخطوة الضوء على الديناميكيات المعقدة المحيطة بطرق التجارة العالمية والتوازن الدقيق بين ضمان سلامة عمليات الشحن والحفاظ على تدفق البضائع في المنطقة.