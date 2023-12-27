لسوء النتائج | الشباب السعودى يفسخ عقد مدربه الكرواتي إيجور بيسكان

أعلن مجلس إدارة الشباب السعودي، فسخ تعاقده بشكل رسمي مع مدربه الكرواتي إيجور بيسكان، بسبب تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي للمحترفين.

ونشر الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، صورة للاعبي الفريق مع المدرب الكرواتي خلال توديعه.

وكان الشباب قد تعاقد مع إيجور بيسكان منتصف شهر أكتوبر الماضي، خلفا للهولندي المقال مارسيل كايزر، ولم ينجح المدرب الكرواتي في قيادة الشباب إلى مراكز الوسط والابتعاد عن حسابات الهبوط.

ويحتل الشباب، المركز 13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 18 نقطة، من 4 انتصارات و6 تعادلات و8 هزائم.

وذكرت تقارير صحفية أن الشباب قام بتعيين سعد السبيعي مدرب الرديف، كمدير فني مؤقت بعد رحيل بيسكان، لحين التعاقد مع مدرب جديد.