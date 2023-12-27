السفير المصري في بغداد يثمن التنسيق القائم مع الكنيسة القبطية بالعراق

ثمن السفير أحمد سمير سفير مصر لدى العراق العلاقات والتنسيق القائم مع الكنيسة القبطية في العراق، بما يتيح مزيداً من ترسيخ التواجد المصري في العراق ورعاية أبناء الجالية المصرية.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده السفير اليوم "الأربعاء" مع الراهب القمص "مينا الأورشليمي" رئيس طائفة الأقباط الأرثوذكس في العراق، وأعرب السفير عن التطلع لتعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة.



وذكرت وزارة الخارجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن القمص "مينا الأورشليمي" أعرب من جانبه عن بالغ اعتزازه بالتنسيق القائم مع السفارة المصرية في بغداد، مشيداً بالجهود المبذولة لرعاية أبناء الجالية المصرية.

وعقب اللقاء، قام السفير المصري بزيارة تفقدية لمجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ومقرها الجديد في بغداد.