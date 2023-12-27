برلمانية : استهداف إسرائيل للهلال الأحمر يضاف لـ سجلّها الإجرامي

استنكرت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، استهداف مقر الهلال الأحمر الفلسطيني في خان يونس جنوب قطاع غزة، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يتبع سياسة عدم التمييز بين المسلح والشخص المدني منزوع السلاح، كما أنه لا يميز بين الكبير والصغير، ولا بين منظومة طبية أو عسكرية.



وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن استهداف مقر الهلال الأحمر، يوضح مدى استمرار تصاعد الانتهاكات والجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في حق الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، والذي يتطلب موقفاً رادعا من المجتمع الدولي، بهدف وقف إطلاق النار والحفاظ على أرواح الأبرياء، مطالبة بضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي المتغطرس، مؤكدة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، تواصل تسجيل انتهاكات جديدة يومًا بعد يوم، تضاف إلى سجلها المليء بالجرائم والانتهاكات.

وطالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النيران، وفرض المزيد من الضغوط لمحاكمتها نظرًا لارتكابها جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، ولانتهاكها حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والتشريعات الدولية، ومخالفتها كافة المواثيق والأعراف الدولية دون النظر لأي نتائج.



واختتمت عضو مجلس النواب قائلة: "إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى جاهدة لإنهاء الحرب على غزة وتحقيق تأسيس دولة فلسطينية مستقلة، لا تقتصر جهودها على التوصل لهدنة في قطاع غزة فقط، وإنما تبذل كافة الجهود والمساعي لإنهاء هذه الحرب على غزة، وحماية أرواح الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".