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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لدورهم في المشهد السياسي.. رئيس «الحركة الوطنية» يكرم أعضاء الحزب

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

كرَّم اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، عدد من قيادات وأعضاء وكوادر الحزب؛ تقديرا لجهودهم وعملهم خلال المرحلة الماضية، بما يسهم في دعم مسيرة الحزب في المشهد السياسي.

وقال اللواء رؤوف السيد علي، في بيان، إن المرحلة الراهنة تشهد حراكا سياسيا كبيرا في الشارع الحزبي والسياسي، وبالأخص عقب انتخابات رئاسة الجمهورية واستئناف جلسات الحوار الوطني واستطاع الحزب خلال تلك المرحلة أن يقوم بدوره الوطني تجاه الدولة من خلال سلسلة مؤتمرات وندوات ومسيرات وفاعليات بما أسهم في رفع معدلات الوعي ودعم الجهود الوطنية التي تبذل من أجل استقرار وتماسك الجبهة الداخلية خلف القيادة السياسية .

وأضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية ان الحزب سيظل علي عهده دائما مستمرا في عطاءه ودعمه للدولة ومؤسساتها الوطنية انطلاقاً من قناعات داخلية اعلي من شأن مصر ومصلحتها العليا، مشيرا إلى أن أبناء وبناة الحركة الوطنية كان لهم دور فاعل في المشهد السياسي والحزبي من خلال جهودهم وتحركاتهم الميدانية اذا كان من الضروري ان يكون لهم كل التقدير والاحترام والدعم والمساندة والدفع بهم نحو مزيد من العمل والعطاء الوطني لام الدنيا.

وشارك في حفل التكريم، الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس الحزب، واللواء محمود خليفة نائب رئيس الحزب، وعبد الإله عبد الحميد أمين التنظيم بالحزب، والعديد من أمناء اللجان وقيادات الحزب .

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