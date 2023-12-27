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رئيس التحرير
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تعليم

معهد إعداد القادة: نسعى لإعداد أجيال من طلاب الجامعات قادرة على بناء المستقبل

الدكتور كريم همام
الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة

ينظم معهد اعداد القادة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي العديد من البرامج التدريبية لطلاب الجامعات علي مدار العام حرصًا على إعداد قادة للمستقبل قادرين على تحقيق التنمية .

وأكد  الدكتور كريم همام مدير معهد اعداد القادة ومستشار وزير التعليم العالي  أن وزارة التعليم العالي ملتزمة من خلال برامج المعهد بتأهيل الشباب وتوعيتهم من خلال برامجه ومحاضراته التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع القيم الدينية المسالمة ومواجهة الفكر المتطرف. 

وأضاف أن معهد إعداد القادة بالوزارة  يقوم بدوره في توجيه وتثقيف شباب الجامعات والمعاهد المصرية لتصحيح الأفكار الخاطئة التي قد تؤثر على طريقة تفكيرهم، ويعمل على تعزيز روح الانتماء للوطن، حيث يعتبر الشباب هم قادة المستقبل.

 

وكانت قد استعانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمعهد إعداد القادة والطلاب المشاركين بدوراته التدريبية في تنظيم العديد من الفعاليات التابعة لها طوال عام 2023، وذلك بعد استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي عقد لتنمية مهارات القيادة تحت عنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة"، لتنمية مهاراتهم فى فنون القيادة، وتمت مشاركة الطلاب في حفل توقيع برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، كما شاركوا في تنظيم فعاليات الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك في تنظيم فعاليات الإفطار الجماعي لقادة وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

بالإضافة إلى ذلك مشاركة طلاب معهد إعداد القادة وطلاب الجامعات المصرية في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، مؤكدين بذلك التعزيز القوي لروح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية، كما شارك وفد من طلاب معهد إعداد القادة  فى احتفالية جامعة حلوان لثورتي 30 يونيو و23 يوليو. 
 

وتأكيدًا على الدور المؤثر والمهم لمعهد إعداد القادة، باعتباره منارة وصرح تدريبي كبير، شارك طلاب معهد إعداد القادة في استقبال الوفود المشاركة فى احتفال "عام الإيسيسكو للشباب والذي عقد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وانطلاقا من دور المعهد  البارز،  شارك المعهد في الإشراف على نموذج محاكاة الإيسيسكو الذي أُقيم في جامعة عين شمس.

هذا وقد شارك الدكتور كريم همام فى العديد من الفعاليات ومنها مشاركته في ملتقى شباب مصر والذى عقد تحت شعار "مشاركة من أجل الوطن" بمشاركة عدد كبير من الأحزاب المصرية ووزير الشباب والرياضة، وعدد من الشخصيات العامة والعديد من نواب مجلسى النواب والشيوخ ، ويهدف إلى دعم الشباب وتعزيز مشاركتهم في الأحداث السياسية والاجتماعية، وغيرها، وتمكين الشباب وتوجيههم نحو دور فعال في تطوير المجتمع.

كما شهدت فعاليات الندوة التي نظمتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بعنوان "آفاق بناء وتطوير الجيش المصري"، كما شهد حفل استقبال الطلاب الجدد وتكريم الأوائل في المعهد العالي للحاسب الالى وادارة الاعمال بالزرقا بدمياط.

كما شارك فى ختام فعاليات الورشة الثالثة من مشروع اليونسكو الوطني.

وشهد الدكتور كريم همام افتتاح الدورة الكشفية الـ42، والإرشادية الـ28؛ لجوالي وجوالات كليات جامعة أسيوط التي تنظمها إدارة الجوالة والخدمة العامة، بالإدارة العامة لرعاية الشباب.

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