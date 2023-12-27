التصريح بدفن جثة عامل تخلص منه ابن عمه بسفاجا.. والمتهم يسلم نفسه للأمن

قررت نيابة سفاجا بالبحر الأحمر التصريح بدفن جثة عامل وتسليمها لأسرته بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها بعد إنهاء حياته علي يد ابن عمه لخلافات مالية بينهما، فيما قام المتهم بتسليم نفسه لأجهزة الأمن عقب هروبه لبلدته بمحافظة قنا عقب ارتكاب جريمته.

كانت النيابة قررت ندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وتسليم الجثة لأسرة المجني عليه عقب انتهاء التشريح.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمدينة سفاجا في محافظة البحر الأحمر بإشراف اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر أنه تم العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر داخل مسكنه في العقد الثالث بها جرح قطعي بالرقبة.

وانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة سفاجا إلى مكان البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى فوزي ب م يبلغ من العمر 29 سنة من مركز دشنا محافظة قنا، وتبين أن وراء الواقعة ابن عمه، وأنهما يعملان معا بإحدى شركات الشحن بالميناء.

أضافت التحريات أن خلافات مالية نشبت بين المجنى عليه وابن عمه المتهم، على مبلغ مالي، ما دفع المتهم إلي طعن المجني عليه وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة.

وكان المتهم قد فر إلى مسقط رأسه بمركز دشنا فى محافظة قنا عقب ارتكاب الجريمة، ثم قرر تسليم نفسه إلى الأجهزة الأمنية التي تولت التحقيقات.