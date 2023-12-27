الصحة العالمية: آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين أحد داخل قطاع غزة

عرضت قناة “ القاهرة الإخبارية”، تقريرا يرصد الأوضاع الصحية الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع .

وقال منسق الفريق الطبي لمنظمة الصحة العالمية من مركز العمليات الإنسانية المشتركة في جنوب قطاع غزة، إن هناك دماء في كل مكان بمستشفيات غزة.

وتابع في تصريحات له أذاعتها قناة “ القاهرة الإخبارية ”، :"آلة الحرب الإسرائيلية لا تفرق بين النساء والأطفال وكبار السن داخل قطاع غزة ، فالجميع معرضون للقتل والإصابات، فداخل مستشفى الأقصى وصلت امرأة مصابة بعدة طلقات نارية وكانت تنزف بشدة وجرت محاولات كثيرة لإنقاذها، فالدماء في كل مكان في هذه المستشفيات".

وأكمل:"سمعنا عن وصول عدد كبير من الضحايا إلى المستشفى الأقصى ووجدنا أن أكثر من 100 مريض جاءوا بإصابات خطيرة في فترة قصيرة، بالإضافة إلى نحو 100 حالة وفاة تم إحضارها إلى المستشفى في نفس الوقت تقريبا وسمعنا من أحد الأطباء في المستشفى أن لديهم سيلا من المرضى وهو عدد كبير جدا".