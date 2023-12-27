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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحر الأحمر تعلن الانتهاء من منظومة التحول الرقمي بجميع مدنها

صورة موضوعية
صورة موضوعية

أعلن اللواء محمد البنداري، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، خلال اجتماع اليوم، الأربعاء، الانتهاء من تطبيق منظومة التحول الرقمي في جميع مدن المحافظة، مؤكدا أن هذا الإنجاز يأتي مع إنهاء ميكنة الديوان العام كآخر جهة بالمحافظة، وانطلاق التشغيل التجريبي للمركز التكنولوجي ، والذي سيُفتتح رسميا ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة وفي إطار تنفيذ توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرؤية مصر 2030. 

وأضاف “البنداري”، أن المواطن الآن يمكنه إنهاء كافة إجراءاته بسهولة وسرعة عبر خدمة العملاء بالمراكز التكنولوجية، حيث يمكن تسجيل الطلبات إلكترونيا وإرسالها واستلام الردود في الوقت نفسه، كما يمكن للمواطن السداد دون الحاجة للانتقال إلى الجهات المعنية بنفسه.

واشار البندارى أن تأسيس مشروع قومي شامل لتكامل البنية المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية ، يعتبر أداة مهمة لإجراء تخطيط شامل وإ عداد استراتيجيات التنمية المستدامة مما يساهم فى اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقه و متابعة تنفيذ هذه القرارات بطريقة فعًاله، ورفع كفاءة القرار التنموي الإستثماري، وايضا تطوير البنية المعلوماتية لقطاعات الدولة المختلفة وتطوير الخدمات الحكومية .

وبجهود مشتركة، أشاد العميد سامح زكريا، مدير مشروعات تطوير الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر، بحسن تعاون محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، واللواء محمد البندارى سكرتير عام المحافظة ، و العاملين بالديوان العام في تسهيل تنفيذ المشروع والتزامهم بالتدريب.

وأوضح أن المنظومة تتيح للمواطنين الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط أو من خلال المراكز التكنولوجية المتواجدة بالديوان العام والوحدات المحلية حيث تُسهم المنظومة في ربط المركز التكنولوجيا بإدارات المحافظة وتوفر للمسؤولين متابعة فعّالة لكافة الأعمال، لافتا إلى أن وزارة المالية تقوم بمراقبة المنظومة على مستوى الجمهورية للحفاظ على حقوق المواطنين .

تحدث المهندس محمد حمدى، مساعد مدير المشروع، عن خطوات تطبيق المنظومة على الديوان العام، حيث تم تدريب 167 عاملًا في 46 إدارة على مدار 21 يومًا، وتشغيل المنظومة لكافة الإدارات. كما أكد استقبال طلبات المواطنين وإنهاء الإجراءات بإشراف كامل ومتابعة دقيقة.

الاجتماع شهد حضور السكرتير العام المساعد، الأستاذ كمال سليمان، ومن وزارة التخطيط المهندس محمد عبد المنعم مدير النظم والتطبيقات، والمهندس عبد الفتاح محمد أخصائي التدريب، إضافة إلى مديري الإدارات والمختصين بالمنظومة بديوان عام محافظة البحر الأحمر.

عبد الفتاح السيسي إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ محافظة البحر الاحمر تطوير الخدمات الحكومية بالبحر الأحمر البحر الأحمر

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