منح درجات علمية | مناقشة قرارات مهمة في جامعة الأقصر

عقد مجلس جامعة الأقصر، جلسته رقم 58، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة، وبحضور الأعضاء، لمناقشة عدد من القرارات ذات الصلة بالمنظومة التعليمية بالجامعة.

وناقش المجلس مقترح بشأن تدشين مبادرة لعقد لقاء شهري مفتوح مع طلاب وطالبات الجامعة لمناقشة قضايا التعليم والحياة الجامعية وكيفية تطويرها من كافة الجوانب، بالإضافة لإنشاء مجلس طلاب جامعة الأقصر لمناقشة المقترحات المقدمة من الطلاب وتحقيق الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي.

وناقش أعضاء المجلس طلبات بعض أعضاء هيئة التدريس بعدد من الجامعات لترشيحهم لجوائز الدولة التقديرية في عدة مجالات.

وكما بحث أعضاء المجلس منح بعض الدرجات العلمية لعدد من الباحثين والطلاب في كليات الجامعة المختلفة بعد اجتيازهم للامتحانات وفقاً للقواعد المنظمة.

وتناول المجلس الاستعدادات لامتحانات نصف العام الدراسي، حيث شدد رئيس الجامعة خلال الجلسة على ضرورة حضور العمداء ووكلاء شئون التعليم والطلاب، ومراعاة المظهر العام للطلاب خلال أداء الامتحانات.