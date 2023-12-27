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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين في تصادم سيارتين بأسيوط

تصادم سيارتين بأسيوط
تصادم سيارتين بأسيوط

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 8 آخرون في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية قرية عرب العوامر.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي ناحية قرية عرب العوامر ووجود وفيات ومصابين .

 

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل نتج عن الحادث مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام ونقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والشاملة ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.

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