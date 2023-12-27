اليونيسف: غزة أخطر مكان في العالم على الأطفال

صدم عمار عمار المتحدث الإقليمي باسم منظمة الأمم المتحدة المعنية بالطفولة اليونيسف العالم بشأن موقف المنظمة تجاه آخر التطورات في قطاع غزة.

وقال عمار عمار فى مداخلة ھاتفية مع قناة "تن"، إن اليونسيف تعتبر قطاع غزة أخطر مكان فى العالم على الأطفال جراء القتل اليومى لھم بسبب القصف الاسرائيلى الذى لا ينقطع.

وأضاف المتحدث الإقليمي باسم اليونسيف أنه بخلاف الاطفال اللذين استشهدوا فان مئات الاطفال الاخرين نزحوا من أماكنهم العديد من المرات ومنهم من فقدوا منازلهم وذويهم واجزاء من أجسادهم .

الفصائل الفلسطينية

كان حزب الله أعلن عن استهداف مستوطنة كريات شمونه بـ 30 صاروخا بينما أعلنت فصائل فلسطينية، أنها استهدفت مروحية إسرائيلية بصاروخ شمال مدينة غزة.