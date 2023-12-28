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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

فبرك صوري ومرمطني وراه.. تفاصيل قصة ابتزاز البلوجر شيماء يونس والقبض على المتهم

صدى البلد

فاجأت البلوجر الشهيرة شيماء يونس، متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بقولها إنها تعرضت لمحاولة إبتزاز إلكترونية من خلال أحد الأشخاص، حيث قام بتركيب صور لها على مقاطع فيديو، وأرسلها إلى أفراد عائلتها، موضحة من خلال مداخلة تليفزيونية لها، أنه قام بتهديديها وملاحقتها في كل مكان.

البلوجر شيماء يونس تتعرض للابتزاز

خرجت البلوجر شيماء يونس بفيديو من خلال صفحتها على الفيس بوك تروي فيها تعرضها للابتزاز والتهديد من شخص مجهول وحاول انتحال شخصيتها من خلال حسابات مزيفة على السوشيال وقام فيها بفركة صور لها والاساءة لها .

أوضحت شيماء: «الشخص المجهول طلب من الدخول في علاقة والارتباط به وسماع وتنفيذ ما يطلبه مني وبعد فضي لجميع طلباته وعدم الاهتمام لتهديده انتحل صفتي وعمل صفحة وهمية وكلم أصدقائي».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

ابتزاز إلكتروني البلوجر شيماء يونس البلوجر الشهيرة

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