حماس: مُستعدون للتفاوض بجميع القضايا.. وسنعترف باسرائيل في الوقت المناسب 

أكد خالد مشعل رئيس حركة حماس في الخارج استعداد الحركة للتفاوض على جميع القضايا مع إسرائيل وسنعترف باسرائيل في الوقت المناسب .

وبحسب تصريحات له لصحيفة لوفيجارو الفرنسية؛ فقد قال مشعل : وفيما يتعلق باعتراف حماس بإسرائيل، قال مشعل إنه “في عام 2017، انضمت حماس إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى في مسألة إقامة دولة فلسطينية داخل حدود عام 1967، دون إثارة مسألة الاعتراف بإسرائيل”.

وأضاف خالد مشعل: عندما يحين الوقت لإقامة دولة فلسطينية سنناقش الاعتراف بإسرائيل.

وبيّن أن استراتيجية حماس تتمثل الآن في وقف الحرب، وانسحاب إسرائيل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.