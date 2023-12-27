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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نائب رئيس "المؤتمر": الحوار الوطني منح قبلة الحياة للسياسة في مصر.. فيديو

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الساحة كانت تشهد  حالة من الجمود السياسي قبل الحوار الوطني والمشهد تغير تماما بعد الحوار الوطني.

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وأضاف الدكتور رضا فرحات، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "اليوم"، على قناة "dmc"، أن الشارع المصري كان يشهد حالة من عدم الحراك السياسي الشديد قبل بدء الحوار الوطني، لافتا إلى أن المشهد تغير تماما بعد الحوار الوطني.


وأشار الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن الحوار الوطن أسهم في منح قبلة الحياة والروح للحياة والنخب السياسية.

وأكد أنه بعد الحوار الوطني أصبح هناك مساحة للرأي ممنوحة لكافة الأحزاب السياسية والنخب والمستقلين والشباب والمرأة وكافة الأطياف، موضحا أنه كان  هناك مساحة إعلامية لكافة الأطياف والمشاركين في الحوار الوطني.

الحوار الوطني

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