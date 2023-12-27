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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الدفاع العراقية: سقوط طائرة عسكرية واستشهاد نقيب

ارشيفي
ارشيفي

اعربت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، عن تعازيها في وفاة ضابط برتبة نقيب بعد أيام من إصابته جراء سقوط طائرة للجيش في كركوك.

وذكرت الوزارة العراقية في بيان لها ان "النقيب الطيار علاء سلمان داود، وافته المنية، اليوم، بعد تعرضه إلى إصابة نتيجة سقوط إحدى الطائرات التابعة لقيادة طيران الجيش أثناء تأدية الواجب الخاص بنقل صناديق الاقتراع بعد إنتهاء الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات وعند اقلاعها من مطار حليوة".

كانت وزارة الدفاع قد قالت في وقت سابق ، إنه اثناء تنفيذ واجب دعم واسناد الخطة الامنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني) حدث خلل فني باحدى الطائرات مما ادى الى سقوط الطائرة وتحطمها بعد اقلاعها من مطار حليوة.

وبحسب بيان للوزارة حينها فقد تسبب الحادث "باستشهاد العقيد الطيار مروان جلال قائد الطائرة".

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