محافظة قنا: حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بأبو تشت

أكد المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، عمر عبد الباقي، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، شنت حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ أشرف الداودي، بضرورة المتابعة الميدانية لرصد حالات البناء بدون ترخيص والتعدي على أملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الرقعة الزراعية من الانكماش ووقف الزحف العمراني العشوائي عليها.



وأضاف عبد الباقي - في تصريح له اليوم /الأربعاء/ - أنه تم إزالة 15 حالة تعدى علي أراضي أملاك الدولة بناحية قرية أبوشوشة – العمرة بمنطقة خور واسع بمساحة 26 ألفًا و25 مترًا مربعًا، وذلك بعد فحص هذه الحالات والتأكد من عدم قانونيتها كما تم إزالة 7 حالات تعدى على أراضي زراعية أملاك خاصة ناحية النجمة والحمران بقرية قصير بخانس بمساحة 9 قراريط و14 سهمًا.