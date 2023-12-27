الحكومة: مجمع المنتجات الغذائية يستھدف إنتاج 100 ألف طن من المنتجات الزراعية

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إنشاء أكبر مجمع للمنتجات الغذائية الزراعية، فى الشرق الأوسط.

وأوضح محمد الحمصانى خلال مداخلة ھاتفية مع برنامج " آخر النھار" المذاع عبر قناة "النھار" ان المشروع يأتى ضمن توجه الدولة بشأن عملية إصلاح شاملة للاقتصاد المصرى فى كافة القطاعات وعلى رأسھا قطاع الصناعة.



وتابع متحدث الحكومة: أن المشروع أكبر مجمع من نوعه في المنطقة، يستهدف تعزيز الصناعة ودعم وجذب المستثمرين،و تصنيع الحاصلات الزراعية المصرية، تعزيز الصادرات، وإنتاج نحو 100 ألف طن من المنتجات الزراعية سنويا في المرحلة الأولى، وتصدير نحو 80 ألفا من إنتاجيته؛ لتوفير العملات الأجنبية.

145 الف م2

واضاف: مجمع الصناعات الزراعية سيقام على مساحة 145 ألف م2 بمدينة السادات، يشمل 5 مصانع الأحدث والأكبر تكنولوجيا، أحدهم سيكون الأول في العالم في مجال تبريد الخضار والفاكهة وأنه سيوفر نحو 7 آلاف فرصة عمل للشباب.



https://fb.watch/pccXxdz-fa/?mibextid=RtaFA8