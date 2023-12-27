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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صلاح حليمة: الدعم السريع يسيطر على 7 ولايات بالسودان.. فيديو

السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة

تحدث السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق عن تطورات الأوضاع في السودان.

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وقال حليمة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، إنه ليس هناك إمكانية لوقف إطلاق النار في السودان، لافتا إلى أن كلا الطرفين الدعم السريع والجيش السوداني لا يقبل بوقف إطلاق النار في الوقت الحالي.

 

وأضاف أن المعارك مستمرة في أكثر من ولاية، وقوات الدعم السريع سيطرت على ما يقرب من 7 ولايات، ومازالت الخرطوم العاصمة تشهد تبادل إطلاق النار وعمليات عسكرية جوية من جانب الجيش السوداني ضد الدعم السريع.

 

وأشار إلى أن الوضع حاليا يتجه إلى معارك معارك في ولاية شرق السودان والولاية الشمالية، ويبدو أن الجيش استعد لهذه المعركة بشكل أكثر مما كان متوقعا، خاصةً بعد انسحاب الجيش من ولاية الجزيرة، بمجرد دخول قوات الدعم السريع، دون حدوث معارك.

السودان

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