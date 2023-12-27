ريال مدريد يمنع طباعة اسم مبابي وهالاند على قميص الميرينجي

اتخذ مجلس إدارة ريال مدريد، قرارا عاجلا بشأن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، بعد أن ارتبط اللاعبان عبر الكثير من التقارير الصحفية، بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد في الصيف المقبل.

ووفقا لإذاعة "كادينا سير"، فقد قرر ريال مدريد، منع طباعة اسمي مبابي أو هالاند للمشجعين على قمصان الميرنجي في المتاجر الرسمية للنادي.

واتخذ ريال مدريد، هذا القرار، بداعي الاحترام، لأن اللاعبين لا ينتميان إلى الميرنجي في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أنه يسمح للمشجعين فقط بطباعة اسم مبابي أو هالاند، إذا تمكن شخص ما، من إثبات أن هذا اسمه الحقيقي في الهوية الشخصية.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في الصيف المقبل، بينما ذكرت التقارير بأن لدى هالاند، شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل في صيف 2024.