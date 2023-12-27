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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب مصر يفوز على الكويت 92 /41 في البطولة العربية لكرة السلة

منتخب مصر لكرة السلة
منتخب مصر لكرة السلة

تغلب المنتخب الوطني لكرة السلة للرجال على نظيره الكويتي بنتيجة 92-41، في إطار ثانى أيام منافسات البطولة العربية، المقامة حاليًا في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وتستمر حتى 3 يناير المقبل بمشاركة 9 منتخبات.


وكان منتخب مصر قد فاز في الجولة الأولى من مباريات المجموعة على نظيره الإماراتي بنتيجة 46/94، بافتتاح البطولة. 


ويلتقي غدًا منتخب مصر مع نظيره منتخب تونس في تمام الساعة السابعة مساءً.


ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية بجانب منتخبات كل من الإمارات، الكويت، تونس، بالإضافة إلى المغرب، بينما تضم المجموعة الأولى موريتانيا والجزائر والصومال، بالإضافة إلى ليبيا.


وتضم قائمة المنتخب في البطولة كل من، أحمد عادل دولا، احمد ياسر مودى، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد. 


ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وأحمد منير وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي. 


ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.

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