مجلس جامعة الأزهر يوجه الشكر والتقدير لهندسة بنين بقنا لانتظام العمل بها

وجه مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير إلى كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بقنا برئاسة الدكتور محمد جلال، عميد الكلية.



وأوضح رئيس الجامعة أن هذا الشكر والتقدير جاء بعد قيام إدارة المتابعة برئاسة حسن نصر، مدير المتابعة بمكتب رئيس الجامعة، بالمرور المفاجئ على الكلية ومتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بها، والتأكد من انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والعمال، إضافة إلى ما تم من انجازات ملموسة على أرض الواقع في الكلية، والحفاظ على تعليمات الجامعة فيما يخص انتظام المحاضرات والعملية التعليمية والإدارية.