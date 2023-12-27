عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حماس تكشف الدور اليمني في حربها ضد إسرائيل

ارشيفي
ارشيفي

كشف رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس علي بركة الدور الذي يلعبه الحوثيين  في مساعدة "المقاومة الفلسطينية" في حربها ضد إسرائيل حيث قال " اليمن هدد وفعل وليس فقط في البحر بل أرسل الصواريخ وقصف جنوب المناطق المحتلة.

وأضاف في تصريحات إعلامية له" ما قام به اليمن فاق كل التوقعات وهو موقف في الحقيقة يعبر عن البعد الإيماني وليس مجرد موقف سياسي وبالتالي لا خوف على الموقف اليمني.

وتابع : اعتقد أن اليمن سيواصل الضغط على الكيان والفلسطيني يؤمن بأنه لو كان اليمن على حدود فلسطين لكان الوضع مختلفاً.

وأردف : اليمن شل الملاحة الإسرائيلية تماماً وهدد القوات الأمريكية وجعل وجودها في خطر.

وزاد :التحالف الذي أنشأته أمريكا بدأ يتفكك والعديد من الدول أعلنت انسحابها أو اكتفت بمشاركة شكلية خشية من التورط مع اليمن.

وأكمل : الموقف اليمني زعزع جبهة الأعداء وخفف عن غزة وأرسل رسالة تضامن بالنار لأهلنا الذين يلمسون تأثير اليمن بشكل كبير.

واسترسل : في اليوم الذي هدد فيه بايدن غزة أرسل حاملة طائرات باتجاه اليمن هذا الأمر يعني الكثير تجاه دور اليمن في المعركة.

وأتم تصريحاته قائلا : بينما يعلن اليمن عن عملياته لفك الحصار عن غزة نجد بعض الدول المطبعة تتحرك لفك الحصار عن الكيان. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

روبي تثير الجدل بـ 3 ساعات متواصلة .. عقوبات مشددة لنشر للفسق بالقانون

ردت بنفسها.. حقيقة إعجاب الحكمة الأمريكية توري بيتسو بـ«الشناوي» /فيديوجراف

ترشيحاتنا

لتحقيق الأمن الغذائي | مطالب برلمانية لدعم الاقتصاد الأزرق

صفقة رسمية خلال أيام .. ناقد رياضي يزف نبأ سارًا لجماهير الأهلي

علي حسن : دعم مصري قوي لموقف الرئيس برفض التهجير القسري للفلسطينيين

متظاهرون مؤيدون لفلسطين يغلقون الطرق المؤدية إلى المطار بنيويورك ولوس أنجلوس

تذاكر كل القطارات | إعلان مهم من السكة الحديد لجميع المسافرين

وسط قلق فرنسا من إطالة الحرب| اتصال بين نتنياهو وماكرون.. ما فحواه؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

حسم صفقة الموسم.. ماذا فعل الأهلي مع فيوتشر خلال 27 لقاء؟

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ