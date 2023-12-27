حماس تكشف الدور اليمني في حربها ضد إسرائيل

كشف رئيس دائرة العلاقات الوطنية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس علي بركة الدور الذي يلعبه الحوثيين في مساعدة "المقاومة الفلسطينية" في حربها ضد إسرائيل حيث قال " اليمن هدد وفعل وليس فقط في البحر بل أرسل الصواريخ وقصف جنوب المناطق المحتلة.

وأضاف في تصريحات إعلامية له" ما قام به اليمن فاق كل التوقعات وهو موقف في الحقيقة يعبر عن البعد الإيماني وليس مجرد موقف سياسي وبالتالي لا خوف على الموقف اليمني.

وتابع : اعتقد أن اليمن سيواصل الضغط على الكيان والفلسطيني يؤمن بأنه لو كان اليمن على حدود فلسطين لكان الوضع مختلفاً.

وأردف : اليمن شل الملاحة الإسرائيلية تماماً وهدد القوات الأمريكية وجعل وجودها في خطر.

وزاد :التحالف الذي أنشأته أمريكا بدأ يتفكك والعديد من الدول أعلنت انسحابها أو اكتفت بمشاركة شكلية خشية من التورط مع اليمن.

وأكمل : الموقف اليمني زعزع جبهة الأعداء وخفف عن غزة وأرسل رسالة تضامن بالنار لأهلنا الذين يلمسون تأثير اليمن بشكل كبير.

واسترسل : في اليوم الذي هدد فيه بايدن غزة أرسل حاملة طائرات باتجاه اليمن هذا الأمر يعني الكثير تجاه دور اليمن في المعركة.

وأتم تصريحاته قائلا : بينما يعلن اليمن عن عملياته لفك الحصار عن غزة نجد بعض الدول المطبعة تتحرك لفك الحصار عن الكيان.