طارق فهمي: ردود الأفعال الفلسطينية مرحبة بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار

قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة الأشمل لحل الأزمة وتحظى بقبول دولي.

وأضاف الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "مساء dmc"، على قناة "dmc"، أن ردود الأفعال الفلسطينية مرحبة بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن مصر هي الداعم الأول في الإقليم والنطاقات الدولية للسلطة الفلسطينية، وأن السلطة هي الممثل للشرعية الفلسطينية، موضحا أن الرؤية المصرية قائمة على الانتقال مرحليا من هدن إنسانية إلى وقف إطلاق نار وتشكيل حكومة ديمقراطية ليست طائفية.