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ناقد رياضي: كولر مدرب كبير بالأرقام.. وبيراميدز منتخب لوحده |فيديو

سامح سمير الناقد
سامح سمير الناقد الرياضي

قال سامح سمير، الناقد الرياضي، إن بطولة السوبر المصري تضم 4 فرق قوية للغاية برئاسة الأهلي، ونادي بيراميدز يعد منتخبًا وحده، في ضوء أنه فريق يعج بالنجوم بشكل واضح إلا أنهم يعانون من حظ سيء للغاية، في ضوء البطولات التي خسرها في الموسمين الحالي والماضي. 

حديث عن مباراة الأهلي وفيوتشر 

وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن نادي سيراميكا كيلوباترا كان يطمح في الوصول للنهائي على حساب النادي الأهلي، وقدّم مباراة قوية أمام النادي الأهلي، ودخل به هدف بخطأ ساذج في الدقائق الأخيرة، ودفع ثمنًا غاليًا خرج بسببه من نصف النهائي. 

وتابع، أن نادي فيوتشر يجب أن يحصل على حقه في ضوء أن المدير الفني الأجنبي الحالي يقدم أداء مميزًا مع الفريق بعد رحيل علي ماهر، "الراجل قطع المؤتمر الصحفي ورد على مورينيو قبل ما يواجه الأهلي بعد الفوز على بيراميدز في مباراة للتاريخ شهدت 34 ركلة جزاء". 

واستكمل، أن مارسيل كولر قادر على استعادة بريقه من جديد مع الأهلي من خلال بطولة السوبر المصري بعد الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، وهذا حقه في ضوء الانتقادات الكبرى التي تعرض لها المدير الفني في الفترة الأخيرة، بعد نزيف النقاط في بطولة الدوري المصري، وبعض الجماهير كانت تترصد للمدير الفني بقوة. 

وواصل: "مفيش فريق في العالم بيلعب في كل البطولات وعاوزه يكسب كل الماتشات مفيش حد في الدنيا بيعمل كده، وموسيماني كان له تصريحات في هذا السياق، ومينفعش نجلد مارسيل كولر اللي جاب خمس بطولات في موسم واحد عشان خسر بطولة، كولر مدرب كبير بالأرقام". 

الأهلي وفيوتشر مباراة الأهلي وفيوتشر سامح سمير الأهلى برنامج على مسئوليتي أحمد موسى

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