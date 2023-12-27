تعليق الدراسة في جدة

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن السلطات التعليمية في المملكة اتخذت قرارا ‏بتعليق الدراسة الحضورية غدا في مدارس تعليم جدة ورابغ وتحويلها عن بعد.

وكانت إدارة تعليم مكة بالسعودية، في وقت سابق أعلنت، تعليق الدراسة الحضورية، في جميع المدارس المسائية للطلبة بالعاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل، نتيجة لتوقعات الأرصاد بسقوط أمطار غزيرة في عدة مناطق بالمملكة.

وقالت الإدارة في بيان: "بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الجميع، فقد تقرر تعليق الدراسة المسائية بجميع مدارس العاصمة المقدسة، ومحافظتي الجموم والكامل، على أن تكون الدراسة عن بعد، عبر منصة (مدرستي)".



