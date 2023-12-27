رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

كشف سامح سمير، الناقد الرياضي، عن أن مارسيل كولر المدير الفني لصفوف النادي الأهلي مازال يراهن على أنتوني موديست ومتمسك باستمراره إذ إن الصفقة التي جلبها من الخارج ويرغب في استمراره حتى يحصل على فرصته كاملة، إذ أن المدير الفني يرى أن اللاعب مازال لديه الكثير وقادر على تقديمه.

ناقد رياضي يتحدث عن موديست

وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن مارسيل كولر يجد أن موديست كان سيء الحظ في كأس العالم للأندية، ويحاول أن يحتوي اللاعب، ويراهن عليه حتى إشعار آخر، ويرغب في إعطائه الفرصة كاملة.

وتابع أن الأهلي لديه عدد من المشاكل التي يجب أن يعلمها الجميع خلال الانتقادات التي يتم توجهيها للمدير الفني منها أن الأهلي لا يمتلك راس حربة صريح، فضلا عن مسلسل إهدار الفرص الكبير للنادي الأهلي، "لاعبي الأهلي مش بيصدقوا نفسهم قدام الجون لغاية دلوقتي، ومازال النادي الأهلي عنده مشكلة أن اللاعبين عاوزين خلق دوافع باستمرار".

واستكمل أن الأهلي حتى الآن لا يمتلك رأس حربة وكهربا مازال يحاول في هذا المركز ولكنه ليس مهاجم ويلعب كجناح على الرغم من أنه يؤدي في هذا المركز.