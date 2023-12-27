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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز على الطلائع

المدير الفني لسموحة: نهتم «بتجميع» أكبر عدد من النقاط خلال الدور الأول للدوري

المدير الفني للفريق
المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد سامي

أبدى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحمد سامي عن رضائه على أداء فريقه الذي أثمر عن فوز فريقه على طلائع الجيش بهدف دون رد في مباراة جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة دوري Nile.


وقال سامي - في مؤتمر صحفي، عقب المباراة مساء اليوم - "نجحنا في الحصول على ثلاث نقاط مهمة أمام منافس جيد"، مشيرا إلى أن اللاعبين أدوا بالشكل المطلوب؛ "لذا وجب توجيه الشكر لهم على الأداء والنتيجة".


وأشار إلى أنه لا يهتم بترتيب الجدول، بقدر ما يهتم بتجميع أكبر عدد من النقاط خلال الدور الأول لمسابقة الدوري.

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