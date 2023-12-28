روشتة برلمانية للقضاء على الفقر وتحسين مستـوى المعيشة والدخل وتوفير فرص العمل والسلامة.. أبرزها دعم الاقتصاد الأزرق وإنشاء مشروعات صغيرة

نواب البرلمان عن القضاء على الفقر في المجتمع:

دعم الاقتصاد الأزرق يساهم فى تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر

الاقتصاد الأزرق أصبح نافذة لتحقيق النهضة في كثير من دول العالم

أهمية دعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب، بجهود الدولة فى الاستمرار فى استكمال مشروع حياة كريمة فى مختلف أنحاء الجمهورية، مقدمين روشتة برلمانية للقضاء على الفقر فى المجتمع، تشمل دعم الاقتصاد الأزرق الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة.

وأعلن أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن روشتة برلمانية لدعم الاقتصاد المصرى والقضاء على الفقر فى المجتمع عن طريق الاقتصاد الأزرق، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد الأزرق الذي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالمحيطات والبحار والسواحل، أصبح ضرورة ملحة في ظل وجود رغبة لتحقيق الأمن الغذائي.

التوسع في صناعة الأعلاف السمكية

وأوضح “محسب”، فى تصريحات خاصة له، أن مصر يمكنها الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، خاصة أنها تمتلك نحو أربعة آلاف كم من الشواطئ على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وقناة السويس ونهر النيل وعدد من البحيرات، لافتا إلى أن الإطلالات المائية تمكن مصر من إقامة المزيد من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق، سواء بتنمية الثروة السمكية، أو التوسع في صناعة الأعلاف السمكية، كذلك جذب الاستثمارات الخاصة بهذا القطاع الذي يمكنه أن يحقق الأمن الغذائي للشعب المصري.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأزرق أصبح نافذة لتحقيق النهضة في كثير من دول العالم، الأمر الذي يتطلب تحقيق التنمية المستدامة، للحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجيال القادمة.

وأكد عضو مجلس النواب أن دعم الاقتصاد الأزرق يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائى والقضاء على الفقر وتحسيـــن مستـــوى المعيشة وتحسين الدخل وتوفير فرص العمل والسلامة وتحقيق تنمية صحية وأمنية وسياسية مستدامة، مطالبا بالاعتماد على التكنولوجيا النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة واستخدام المنتجات الصديقة للبيئة وإدارة المخلفات بشكل فعال، للحفاظ على الثروة المائية.

كما اقترح النائب أيمن محسب التوسع فى طرح السندات الزرقاء، على غرار السندات الخضراء التى تهدف إلى تمويل جميع الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئى الإيجابى، فيما ترتبط السندات الزرقاء على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، لدعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة، مشيرا إلى أنه تم تطبيق الفكرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولى، وقد نجحت فى جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين.

وتوقع "محسب" أن تحظى السندات الزرقاء بقبول وأثر فعال إذا تم تطبيقها يف منطقة الشرق الأوسط، خاصة حال تقديمها تحت مظلة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز، مؤكدا أهمية التنوع الاقتصادي واستغلال جميع موارد الدولة، من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بجهود الدولة فى استكمال مشروع حياة كريمة التنموي الذى يعتني بعشرات الملايين من المصريين فى آن واحد، فهو الأكبر والأضخم قوميا فى تاريخ مصر.

وقال “عثمان” لـ"صدى البلد"، إن القرى المصرية في محافظات مصر، ولا سيما في محافظات الصعيد، عانت حرمانًا طويلًا من جميع الخدمات، سواء على المستوى الصحي أو التعليمي أو كل ما يتعلق بالبنية التحتية بجانب خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها من الأمور الحيوية لاستمرار الحياة، إلا أن حياة كريمة كانت بمثابة المنقذ لملايين المصريين والتي ختمت سنوات المعاناة الطويلة.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع نصب عينيه ضرورة تغيير واقع الحياة في تلك القرى، وكان لا بد من تحقيق نماذج مجتمعي لتحقيق هذا الغرض، حيث شهد تنفيذ مشروعات حياة كريمة من خلال حالة التئام وتعاون كبير من جميع أجهزة الدولة المعنية، ولا سيما مع ضخامة المشروع الذي استهدف تطوير 4584 قرية على مستوى الجمهورية بـ20 محافظة، يستفيد منها نحو 60 مليون مواطن باستثمارات تبلغ أكثر من 700 مليار جنيه.

وبحسب أمين سر اللجنة التشريعة بمجلس النواب، فإن حياة كريمة تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى الجمهورية، وكذلك الارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للأسر المستهدفة، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية.

واختتم النائب قائلا إن المشروع القومي حياة كريمة نجح كذلك في الاستثمار في تنمية الإنسان المصري، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وعمل على إحياء قيم المسئولية المشتركة بين جميع الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

من جانبها، قالت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة تهدف فى الأساس لرفع المستوى المعيشي لهم، وبهذا تحولت المبادرة لمشروع قومى كبير على الأرض المصرية، ويُحدث طفرة كبيرة في مستوى الخدمات، ذلك الملف الذي يستحوذ على نصيب كبير من مطالب المواطنين.

وأضافت “العسيلي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن مبادرة حياة كريمة تساهم في فرص عمل من خلال تدشين المشروعات القومية ودفع المصانع إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى محور أخر لإطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الحرف التراثية.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج يستهدف تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، من خلال تنفيذ مكونين: الأول يتعلق بالتنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، حيث سيتم العمل من خلال البرنامج على زيادة قدرة النظم الغذائية على المرونة على المستوى المحلي، وكذا تحسين الأمن الغذائي والتغذية في المجتمعات الريفية، والثاني يتعلق بالصحة والحماية الاجتماعية، وذلك من خلال تحسين الوصول للخدمات الصحية وجودتها في تلك المجتمعات، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية على المستويين الوطني والمحلي لصالح الفئات الأكثر احتياجا.