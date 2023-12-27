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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية : نحتاج بمصر إلى تخصص الأطراف الصناعية

طارق ميخائيل
طارق ميخائيل

قال الدكتور طارق ميخائيل رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، إن الجامعة بدأت في عام 2019 بـ4 برامج.

وأضاف ميخائيل، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"،: "الدولة تحتاج إلى تخصص الأطراف الصناعية، لأن هذا التخصص لم يكن متوجدا على مدار سنوات طويلة، ولدينا حاليا عجز شديد في الكوادر البشرية التي تزاول هذه المهنة".

 

وأشار: "جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية هي أول جامعة تبدأ تخصص الأطراف الصناعية في عام 2020 ونبحث حاليا عن تعاون دولي في هذا التخصص"، موضحا: "لا نبدأ أي برنامج تعليم للطلاب في الجامعة بدون وجود شريك صناعي، لأن الشريك الصناعي أكثر جهة على علم بالمواصفات والمعايير التي يحتاجها السوق في العمل".

وأوضح: "نعمل على اكتساب الخريج مهارات السوق والطالب يكتسب المواصفات ويكون مؤهل للمعايير الصناعية وسوق العمل"، مضيفا: "لدينا خريج مؤهل ومطلوب في سوق العمل".
 

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