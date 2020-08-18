مبدع مصري يهدي "أول إذاعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون" لتونس

أهدى المستشار عمرو شومان المستشار الثقافي والمتخصص في الإعلام وحقوق الإنسان فكرته حول إنشاء أول إذاعة لنشر ثقافة حقوق الإنسان في الوطن العربي لصالح المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس، حيث جاءت تسمية الإذاعة السيدة وذلك تحت إدارة المعهد بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في تونس والوطن العربي وحُصِل على ترخيص رسمي من السلطات التونسية في أغسطس 2020م.

تأتي فكرة إنشاء الراديو منذ عام عندما تولى شومان مهام نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر لعدد من الإعلاميين في العام 2009م، حيث قام أيضاً بتدريب عدد من شباب الإعلاميين على انعكاسات تحليل الخطاب الإعلامي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ورأى أن مسألة نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون وتسليط الضوء على القضايا المجتمعية المشتركة وتغيير ثقافة المجتمعات بشكل تعليمي غير ربحي، وهو ما يقتضي البحث عن أدوات جديدة خاصة في المنصات الإعلامية وقد سجل براءة لابتكار الفكرة في الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية، ثم طرحها لعدد من المؤسسات في مصر والدول العربية حتى تبني المشروع من قبل المعهد العربي لحقوق الإنسان في العام 2017 ودُشِّنَت الإذاعة رسميا في العام الحالي 2020.