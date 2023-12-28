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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: الانقسام بين شباب اليهود في أمريكا يهدد إسرائيل| فيديو

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الشباب اليهودي الأمريكي لم يعد متعاطفا مع إسرائيل بعد استمرار الحرب على غزة.

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أحمد المسلماني: لماذا لم تقـ تل روسيا الرئيس الأوكراني زيلينسكي؟.. فيديو

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بسبب القضية الفلسطينية..أحمد المسلماني: أمريكا تشهد حالة من الانقسام غير المسبوقة

وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برامج “الطبعة الأولى” المذاع على قناة “الحياة”،: كل يوم يمر تخسر فيه إسرائيل أخلاقيا على مستوى العالم بسبب العدوان الكبير على قطاع غزة.

وأشار إلى أن: "الشباب أصبح لديه منطق حقوقي وأخلاقي وسياسي في الحوار، وأصبح يريد معلومات جادة، والشباب اليهودي الأمريكي أصبح غير مقتنع بأطروحات الحكومات الإسرائيلية".

وأوضح: "لأول مرة نرى أكبر مظاهرة يهودية في نيويورك وفي تاريخ أمريكا مؤيدة للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن: "الانقسام بين شباب اليهود في أمريكا يهدد إسرائيل في الوقت الراهن".
 

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