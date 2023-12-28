أحمد المسلماني: الانقسام بين شباب اليهود في أمريكا يهدد إسرائيل| فيديو

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الشباب اليهودي الأمريكي لم يعد متعاطفا مع إسرائيل بعد استمرار الحرب على غزة.

وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برامج “الطبعة الأولى” المذاع على قناة “الحياة”،: كل يوم يمر تخسر فيه إسرائيل أخلاقيا على مستوى العالم بسبب العدوان الكبير على قطاع غزة.

وأشار إلى أن: "الشباب أصبح لديه منطق حقوقي وأخلاقي وسياسي في الحوار، وأصبح يريد معلومات جادة، والشباب اليهودي الأمريكي أصبح غير مقتنع بأطروحات الحكومات الإسرائيلية".

وأوضح: "لأول مرة نرى أكبر مظاهرة يهودية في نيويورك وفي تاريخ أمريكا مؤيدة للفلسطينيين"، مشيرا إلى أن: "الانقسام بين شباب اليهود في أمريكا يهدد إسرائيل في الوقت الراهن".

