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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صفقة رسمية خلال أيام .. ناقد رياضي يزف نبأ سارًا لجماهير الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف سامح سمير، الناقد الرياضي، عن أن عمر كمال عبد الواحد لاعب نادي فيوتشر حسم موقفه بشأن الانتقال للمارد الأحمر، واللاعب اقترب جدا من التواجد في صفوف النادي الأهلي، لافتا إلى أن رغبة اللاعب حسمت انتقاله إلى الأهلي. 

عمر كمال عبد الواحد رسمي في الأهلي خلال أيام 

وأضاف "سمير"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن عمر كمال عبد الواحد لاعب في النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن رغبة اللاعب، ورغبة والده، ورغبة نادي فيوتشر حسمت انتقال اللاعب لصفوف النادي الأهلي. 

وتابع الناقد الرياضي، أن عمر كمال عبد الواحد لن يشارك أمام الأهلي غدا في نهائي السوبر المصري، وخلال أيام سيتم الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، وأحمد شوبير تحدث أيضا أن اللاعب حسم موقفه بشأن الانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة. 

واستكمل، أن إمام عاشور أفضل صفقة دخلت النادي الأهلي خلال الـ 10 سنوات المقبلة، ولكن اللاعب عليه أن يلتزم في تدريباته وينسى مواقع التواصل الاجتماعي والانتقادات من خلال بعض الجماهير التي تحاول أن تخرجه عن تركيزه، وعمر كمال عبد الواحد سيكون هو الآخر أحد أفضل الصفقات للنادي الأهلي في السنوات المقبلة. 

الأهلى فيوتشر عمر كمال عبد الواحد أحمد موسى برنامج على مسئوليتي

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