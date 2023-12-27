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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة 250 مليون دولار|أمريكا تفرج عن الحزمة الأخيرة من مساعدتها العسكرية لـ«أوكرانيا»

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي

أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن الحزمة الأخيرة من المساعدات العسكرية المتاحة لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستقدم ما يصل إلى 250 مليون دولار من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا، بما في ذلك ذخائر الدفاع الجوي وذخائر المدفعية.

وأضاف أن المساعدات الأمريكية كانت حاسمة لدعم الشركاء الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم وحريتهم ضد العدوان الروسي.

ولفت إلى أنه من الضروري أن يتحرك الكونجرس في أسرع وقت ممكن لتعزيز مصالح أمن واشنطن القومي من خلال مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت اليوم الأربعاء، عن تقديم مساعدة تصل إلى 20 مليون دولار لأوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة أخرى بقيمة 20 مليون دولار لأوكرانيا للتعامل مع الغزو الروسي الذي بدأ في فبراير من العام الماضي.

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