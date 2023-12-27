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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النمنم : الرئيس لم يسمح بتورط مصر في ابتلاع طُعم الصراع بغزة

حلمى النمنم
حلمى النمنم

قال حلمي النمنم ، وزير الثقافة الأسبق، إن الأزمة الاقتصادية كانت محتدمة في 2023، وبدأت هذه الأزمة مع  أزمة كورونا، ولكن الدولة استطاعت أن تتعامل معها بشكل إيجابي، ولكن في النهاية المواطن لديه معاناة اقتصادية. 


وتابع "النمنم" خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك بعض الإيجابيات التي تحققت في عام 2023 منها حماية الدولة من الصراعات الموجودة في المنطقة، فالبعض كان لديه إصرار على توريط مصر في صراع قطاع غزة ، إما من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى قطاع غزة، وإما من خلال  المطالبة بفتح الحدود أمام المليشيات للذهاب إلى فلسطين مثل حدث من بعض العوام العربية. 


 وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يسمح بتورط الدولة المصرية في ابتلاع طعم الصراع في قطاع غزة مثلما حدث في 1967،  كما أن  البعض في الأيام الأولى في الصراع في السودان، حاول الزج بمصر 

 

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