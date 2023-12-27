عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الناشئات يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الكاميرون بتصفيات كأس العالم

المنتخب الوطني للناشئات
المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم

واصل المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم تحت 20 سنة مساء اليوم الأربعاء، تدريباته خلال معسكره المفتوح استعدادا لمواجهة الكاميرون فى الدور الرابع والأخير بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم (كولومبيا 2024).


وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة العودة بين منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة ومضيفه الكاميرونى لمدة 48 ساعة لتقام يوم 21 من شهر يناير المقبل بدلا من يوم 19 من نفس الشهر.


ويواجه منتخب الناشئات ضيفه الكاميرونى بمباراة الذهاب يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل.


وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 7-1 بالدور الثالث بالتصفيات، حيث اكتسح ضيفه الكونغولى بسداسية نظيفة على ملعب استاد الاسكندرية فى مباراة العودة…علما بان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابى بين المنتخبين بهدف لمثله.


وصعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 6-2.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

ترشيحاتنا

التموين: 70 مليونا يحصلون على دعم رغيف الخبز والمخصصات 127 مليار جنيه

10 ملايين كرونة دنماركية.. مهاجم فلسطيني على رادار النادي الأهلي في يناير

تم الاتفاق معهم.. وكيل فتوح يعلن مفاجأة مدوية عن صفقات الزمالك المنتظرة

ماكرون يبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل وقف دائم للنار

هل كثرة النوم من السحر؟.. الإفتاء توضح علاماته وعلاجه بـ7 طاعات

البلوجر عصام فنتا يروي تفاصيل شهرته على تيك توك |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ