منتخب الناشئات يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة الكاميرون بتصفيات كأس العالم

واصل المنتخب الوطني للناشئات لكرة القدم تحت 20 سنة مساء اليوم الأربعاء، تدريباته خلال معسكره المفتوح استعدادا لمواجهة الكاميرون فى الدور الرابع والأخير بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم (كولومبيا 2024).



وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرر تأجيل مباراة العودة بين منتخب مصر للناشئات تحت 20 سنة ومضيفه الكاميرونى لمدة 48 ساعة لتقام يوم 21 من شهر يناير المقبل بدلا من يوم 19 من نفس الشهر.



ويواجه منتخب الناشئات ضيفه الكاميرونى بمباراة الذهاب يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل.



وتأهل المنتخب الوطني لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 7-1 بالدور الثالث بالتصفيات، حيث اكتسح ضيفه الكونغولى بسداسية نظيفة على ملعب استاد الاسكندرية فى مباراة العودة…علما بان مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الايجابى بين المنتخبين بهدف لمثله.



وصعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتى الذهاب والعودة 6-2.