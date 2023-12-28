عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: مصر استطاعت أن تتجاوز الأزمات في عام 2023

اقتصاد مصر
اقتصاد مصر

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما حدث في 2023 اعاد تشكيل الهوية المصرية، خاصة أن قباحة العالم الغربي  ظهرت خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا الأمر ظهر جليًا في الحرب على  قطاع غزة.


وتابع "غنيم"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن  مصر استطاعت أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية في عام 2023، ولكن حدث إنهاك لموارد الدولة ، ومن الضروري أن يحدث تثبيت للأمور الساخنة على الساحة الاقتصادية خاصة التضخم وأزمة الدولار، من خلال تطبيق إصلاح حقيقي،  مثل تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

الامن الغذائى


ولفت إلى الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ستشهد اهتمامًا كبير في عام 2024 على المستوى الدولي والمحلي، في ظل الصراعات الدولية الموجودة حاليًا. 

📸 شاهد هذا الفيديو على فيسبوك
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02KoQuVk1yXPp89dnhKqsAMcJ59Wf4rgRp1bkzVjEUWjVREVzQnX4ry5td1RYu5PbRl&id=100075733067211&mibextid=NnVzG8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

أيتها الجماهير العريضة..تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريح رمضان صبحي|شاهد

ترشيحاتنا

إضراب يعم طولكرم في الضفة الغربية بعد استشهاد 6 فلسطينيين بغارة إسرائيلية

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

دعاء المطر .. ردد 6 كلمات يفتحها الله عليك فتحا عجيبا

الأسواق اليوم..الطماطم والبصل يتراجعان والكوسة يرتفع سعرها

شريف حازم: حلمي طولان رفض انتقالي للزمالك حينما كان مدربًا لبتروجت

دعاء استقبال السنة الميلادية.. احرص على هذه الصِّيَغ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

شرط وحيد وحزمة بقدونس.. كواليس زواج سامح الصريطي والمطربة حنان

ببطن مكشوف| نورهان منصور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

فيديو

شاهد مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده فى بروفات حفل اليوبيل الماسي|فيديو

محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ