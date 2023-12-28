أستاذ اقتصاد: مصر استطاعت أن تتجاوز الأزمات في عام 2023

قال الدكتور أحمد غنيم، أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن ما حدث في 2023 اعاد تشكيل الهوية المصرية، خاصة أن قباحة العالم الغربي ظهرت خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وهذا الأمر ظهر جليًا في الحرب على قطاع غزة.



وتابع "غنيم"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، أن مصر استطاعت أن تتجاوز الأزمات الاقتصادية في عام 2023، ولكن حدث إنهاك لموارد الدولة ، ومن الضروري أن يحدث تثبيت للأمور الساخنة على الساحة الاقتصادية خاصة التضخم وأزمة الدولار، من خلال تطبيق إصلاح حقيقي، مثل تنفيذ وثيقة ملكية الدولة.

الامن الغذائى



ولفت إلى الأمن الغذائي والتغيرات المناخية ستشهد اهتمامًا كبير في عام 2024 على المستوى الدولي والمحلي، في ظل الصراعات الدولية الموجودة حاليًا.

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