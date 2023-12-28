عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حتى لو بقيت نجم سينما هافضل اشتغل في ورشة الألومنيوم

البلوجر عصام فنتا يروي تفاصيل شهرته على تيك توك |خاص

عصام فنتا
عصام فنتا

اشتهر الشاب عصام فنتا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع قصيرة هادفة يقدمها بمحتوى بسيط لمس من خلالها الجمهور حيث حصد أول مقطع له أكثر من ١٣ مليون مشاهد مما أنشأ له قاعدة جماهيرية كبيرة.

txt

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفًا حيويًا بمستوطنة إلياد

txt

وزير الصحة الأسبق: مصر نجحت في معركتها ضد فيروس سي.. فيديو

وما لا يعرفه المتابع عن الشاب عصام، البالغ من العمر ٢٧ عاما أنه يعمل في ورشة للألمونيوم والتي هي في الأساس مهنته ومهتة أسرته التي يفتخر بها حيث قال في لقائه مع موقع صدى البلد "حتى لو بقيت نجم سينما هافضل اشتغل في ورشة الالومنيا لأنها مهنتي وانا بحبها"

ويروي عصام فنتا أنه لاحظ أن الأهم في فيديوهات التيك توك أن تلمس معاناة الناس ، حيث أنه بدأ عن فكرة الاحسان ثم صور مقاطع عن نصائح الاب لابنه وتعامل الاخ مع أخيه وعلامات يوم القيامة التي نعيش بعضها، مما حصد جماهيرية كبيرة سعد بها هو واصدقائه.

وبدأ الأمر مع عصام بالمصادفة حينما أراد انشاء أول محتوى له عن الإحسان وساعده صديقه في التصوير ورفع المقطع بينما طور هو من موهبته وأثقلها في المونتاج والتصوير والاضاءة، الأمر الذي جعل منه نجما على ساحة المواقع.

ويؤكد عصام فنتا، دور زوجته في دعمه ووالدته التي تفخر بما يقدمه من متحوى هادف بينما ينتج الأفكار من بنات أفكاره دون تدخل خارجي بهدف نفع الناس ونشر محتوى مفيد كان منه دور الأب والابن ودور المدرس الذين حقق الشهرة عن طريقهم عصام حتى أصبح أيقونة على مواقع التواصل

ويهدف عصام إلى دخول عالم التمثيل لكن بأدوار مفيدة بعيدا عن الإسفاف حيث قال " انا قاعد فمكاني بقدم فن من وجهة نظري، ويسعدني جدا تواصل أي فنان أو منتج لتقديم أدوار لأني قدمت قبل كدا الكوميديا والدراما الهادفة، وكنت سعيد جدا لما قابلني ممثل وقالي أنا عارفك ومتابعك على تيك توك".

عصام أخ لولد وأربع بنات توفت إحداهن بعد زواجها بأشهر في نفس توقيت وفاة والده مما أحزن الأسرة جميعا.

مقطع التواصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه في لحظة| هبوط مفاجئ في أسعار الذهب بعد القفزة التاريخية

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

تذبذب قوي يضرب أسعار الذهب.. مفاجأة في قيمة عيار 21 الآن

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن قائد كتائب القسام

ترشيحاتنا

التموين: 70 مليونا يحصلون على دعم رغيف الخبز والمخصصات 127 مليار جنيه

10 ملايين كرونة دنماركية.. مهاجم فلسطيني على رادار النادي الأهلي في يناير

تم الاتفاق معهم.. وكيل فتوح يعلن مفاجأة مدوية عن صفقات الزمالك المنتظرة

ماكرون يبلغ نتنياهو بضرورة العمل من أجل وقف دائم للنار

هل كثرة النوم من السحر؟.. الإفتاء توضح علاماته وعلاجه بـ7 طاعات

البلوجر عصام فنتا يروي تفاصيل شهرته على تيك توك |خاص


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبرت أيان هاملتون.. عاش حياة صعبة بسبب زوجته ودمره السرطان

فوسفور وسيلكون.. الموقع الرسمي للإندومي يكشف المكونات الحقيقية في تصنيعها

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الجبنة الريكفورد

ماذا بنى مصمم برج إيفل لمصر؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

احذروا الطقس الساعات القادمة | موعد ذروة الموجة الباردة

أعراض صادمة | متحور كورونا يثير فزع العالم من جديد.. ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ