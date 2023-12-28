البلوجر عصام فنتا يروي تفاصيل شهرته على تيك توك |خاص

حتى لو بقيت نجم سينما هافضل اشتغل في ورشة الألومنيوم

اشتهر الشاب عصام فنتا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مقاطع قصيرة هادفة يقدمها بمحتوى بسيط لمس من خلالها الجمهور حيث حصد أول مقطع له أكثر من ١٣ مليون مشاهد مما أنشأ له قاعدة جماهيرية كبيرة.

وما لا يعرفه المتابع عن الشاب عصام، البالغ من العمر ٢٧ عاما أنه يعمل في ورشة للألمونيوم والتي هي في الأساس مهنته ومهتة أسرته التي يفتخر بها حيث قال في لقائه مع موقع صدى البلد "حتى لو بقيت نجم سينما هافضل اشتغل في ورشة الالومنيا لأنها مهنتي وانا بحبها"

ويروي عصام فنتا أنه لاحظ أن الأهم في فيديوهات التيك توك أن تلمس معاناة الناس ، حيث أنه بدأ عن فكرة الاحسان ثم صور مقاطع عن نصائح الاب لابنه وتعامل الاخ مع أخيه وعلامات يوم القيامة التي نعيش بعضها، مما حصد جماهيرية كبيرة سعد بها هو واصدقائه.

وبدأ الأمر مع عصام بالمصادفة حينما أراد انشاء أول محتوى له عن الإحسان وساعده صديقه في التصوير ورفع المقطع بينما طور هو من موهبته وأثقلها في المونتاج والتصوير والاضاءة، الأمر الذي جعل منه نجما على ساحة المواقع.

ويؤكد عصام فنتا، دور زوجته في دعمه ووالدته التي تفخر بما يقدمه من متحوى هادف بينما ينتج الأفكار من بنات أفكاره دون تدخل خارجي بهدف نفع الناس ونشر محتوى مفيد كان منه دور الأب والابن ودور المدرس الذين حقق الشهرة عن طريقهم عصام حتى أصبح أيقونة على مواقع التواصل

ويهدف عصام إلى دخول عالم التمثيل لكن بأدوار مفيدة بعيدا عن الإسفاف حيث قال " انا قاعد فمكاني بقدم فن من وجهة نظري، ويسعدني جدا تواصل أي فنان أو منتج لتقديم أدوار لأني قدمت قبل كدا الكوميديا والدراما الهادفة، وكنت سعيد جدا لما قابلني ممثل وقالي أنا عارفك ومتابعك على تيك توك".

عصام أخ لولد وأربع بنات توفت إحداهن بعد زواجها بأشهر في نفس توقيت وفاة والده مما أحزن الأسرة جميعا.